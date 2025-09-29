Linha 4-Amarela do Metrô será expandida até Taboão da Serra com investimento bilionário

Obras incluirão 3,3 km de nova via, seis trens, integração com terminais de ônibus e devem gerar mais de 3,7 mil empregos

Foto: Governo de SP

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), e a concessionária ViaQuatro, responsável pela operação da Linha 4-Amarela do Metrô, celebraram o Termo Aditivo nº 10 ao contrato de concessão, garantindo os recursos para a expansão da linha até o município de Taboão da Serra.

O investimento total será de R$ 4,04 bilhões e inclui toda a obra civil dos 3,3 km de via que irão conectar a estação Vila Sônia às futuras estações Chácara do Jockey e Taboão da Serra, além da construção de uma subestação de energia, implantação de sistemas operacionais e a compra de seis novos trens. A previsão de conclusão é de 48 a 64 meses.A nova extensão permitirá integração com o transporte coletivo nos terminais de ônibus existentes, como Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Butantã e o Terminal Taboão da Serra, além de acessos na Av. Monsenhor Manfredo Leite e no Corredor Av. Prof. Francisco Morato. Estima-se que a expansão levará mais de 50 mil passageiros por dia ao transporte público sobre trilhos.