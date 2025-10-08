Dono de adega é preso suspeito de vender bebidas adulteradas em Carapicuíba

Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento após cliente ser internado com suspeita de intoxicação

Imagem ilustrativa

A Polícia Civil prendeu em flagrante o dono de uma adega em Carapicuíba suspeito de comercializar bebidas alcoólicas adulteradas. A ação ocorreu após um homem de 58 anos ser internado com sinais de intoxicação química, levando à interdição do estabelecimento pela Vigilância Sanitária.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo jornal ‘Giro’, o homem deu entrada na UPA Bruno Covas no dia 2 de outubro, apresentando sintomas de intoxicação. O paciente entrou em coma e foi transferido para o Hospital Geral de Carapicuíba, onde permaneceu internado até o dia 4.De acordo com o jornal, esposa da vítima relatou à polícia que o marido havia consumido whisky e cachaça comprados no dia anterior. Nos pertences dele, os policiais encontraram comprovantes de pagamento de duas adegas da cidade — com valores de R$ 89,98 e R$ 104.Com base nessas informações, equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária vistoriaram os dois locais. No primeiro estabelecimento, não foram encontradas irregularidades aparentes, mas 47 garrafas de bebidas destiladas foram apreendidas para análise. Já no segundo estabelecimento, os agentes localizaram garrafas com indícios de falsificação, além de produtos vencidos e impróprios para consumo.O proprietário de uma das adegas foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Carapicuíba. O local foi lacrado, e as bebidas apreendidas serão submetidas à perícia para confirmar a adulteração. A Polícia Civil investiga se há outras possíveis vítimas na região.Em nota, a Prefeitura de Carapicuíba informou que, assim que foi notificada sobre o caso, acionou a Vigilância Sanitária, que realizou as fiscalizações em conjunto com a polícia. O resultado dos exames deve sair nos próximos dias. Segundo a administração municipal, o paciente já recebeu alta médica e passa bem.A prefeitura destacou ainda que a Guarda Civil Municipal tem intensificado as operações de fiscalização para coibir o funcionamento de adegas e bares irregulares na cidade.