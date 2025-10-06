Intoxicação por metanol: 5 cidades da região registram notificações

Casos confirmados e suspeitos de intoxicação por metanol seguem em investigação, incluindo mortes já registradas

Foto: TV Globo

O estado de São Paulo contabiliza 192 notificações relacionadas à ingestão de bebidas suspeitas de contaminação por metanol, de acordo com informações das autoridades de saúde. Desses casos, 14 foram confirmados, incluindo 2 mortes, enquanto 178 seguem em investigação, com 7 óbitos em apuração.







Na região, os municípios com notificações são: Osasco, Carapicuíba, Embu das Artes, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.



