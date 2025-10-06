Intoxicação por metanol: 5 cidades da região registram notificações

Neto Rossi

Casos confirmados e suspeitos de intoxicação por metanol seguem em investigação, incluindo mortes já registradas

O estado de São Paulo contabiliza 192 notificações relacionadas à ingestão de bebidas suspeitas de contaminação por metanol, de acordo com informações das autoridades de saúde. Desses casos, 14 foram confirmados, incluindo 2 mortes, enquanto 178 seguem em investigação, com 7 óbitos em apuração.

Na região, os municípios com notificações são: Osasco, Carapicuíba, Embu das Artes, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. 

O surto envolve bebidas alcoólicas comercializadas em diferentes pontos do estado, e a substância metanol é altamente tóxica, podendo causar cegueira, falência de órgãos e morte, dependendo da quantidade ingerida.

O Ministério da Saúde orienta que qualquer suspeita de consumo seja imediatamente comunicada às autoridades e que pessoas com sintomas como náusea, dor abdominal, tontura ou visão turva procurem atendimento médico.

O governo estadual também realiza fiscalizações e apreensões de bebidas adulteradas, além de monitorar estabelecimentos comerciais suspeitos de comercializar produtos irregulares.
Cidades que já registraram notificações por suspeita de intoxicação por metanol
  • Araçatuba
  • Cajuru
  • Carapicuíba
  • Cubatão
  • Diadema
  • Embu
  • Embu das Artes
  • Ferraz de Vasconcelos
  • Guarulhos
  • Itapecerica da Serra
  • Itaquaquecetuba
  • Jacareí
  • Jundiaí
  • Limeira
  • Mauá
  • Osasco
  • Ribeirão Preto
  • Rio Claro
  • Santo André
  • Santos
  • São Bernardo do Campo
  • São José dos Campos
  • São Paulo
  • São Vicente
  • Taboão da Serra
  • Vinhedo


