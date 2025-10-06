Intoxicação por metanol: 5 cidades da região registram notificações

Casos confirmados e suspeitos de intoxicação por metanol seguem em investigação, incluindo mortes já registradas
|Foto: TV Globo
O estado de São Paulo contabiliza 192 notificações relacionadas à ingestão de bebidas suspeitas de contaminação por metanol, de acordo com informações das autoridades de saúde. Desses casos, 14 foram confirmados, incluindo 2 mortes, enquanto 178 seguem em investigação, com 7 óbitos em apuração.
Na região, os municípios com notificações são: Osasco, Carapicuíba, Embu das Artes, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.
O surto envolve bebidas alcoólicas comercializadas em diferentes pontos do estado, e a substância metanol é altamente tóxica, podendo causar cegueira, falência de órgãos e morte, dependendo da quantidade ingerida.
O Ministério da Saúde orienta que qualquer suspeita de consumo seja imediatamente comunicada às autoridades e que pessoas com sintomas como náusea, dor abdominal, tontura ou visão turva procurem atendimento médico.
O governo estadual também realiza fiscalizações e apreensões de bebidas adulteradas, além de monitorar estabelecimentos comerciais suspeitos de comercializar produtos irregulares.
Cidades que já registraram notificações por suspeita de intoxicação por metanol
- Araçatuba
- Cajuru
- Carapicuíba
- Cubatão
- Diadema
- Embu
- Embu das Artes
- Ferraz de Vasconcelos
- Guarulhos
- Itapecerica da Serra
- Itaquaquecetuba
- Jacareí
- Jundiaí
- Limeira
- Mauá
- Osasco
- Ribeirão Preto
- Rio Claro
- Santo André
- Santos
- São Bernardo do Campo
- São José dos Campos
- São Paulo
- São Vicente
- Taboão da Serra
- Vinhedo