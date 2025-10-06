Frente fria muda o cenário em Cotia: temperaturas despencam e chuva deve marcar a semana

Cidade deve registrar dias frios, céu nublado e sensação térmica mais baixa até sexta-feira (10)

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Depois de dias quentes no início de outubro, Cotia deve encarar uma virada no tempo ao longo desta semana. A previsão indica queda nas temperaturas e possibilidade de chuva em vários períodos, marcando o retorno do clima mais ameno típico da primavera.

Nesta segunda-feira (6), o dia ainda começou com calor — mínima de 16°C e máxima de 33°C. Mas a partir de terça-feira (7), o tempo muda de forma mais acentuada: a temperatura mínima deve cair para 13°C, enquanto a máxima não deve passar dos 19°C, com céu nublado e possibilidade de garoas ao longo do dia.A tendência de tempo frio e instável continua até o fim da semana. Na quarta-feira (8), a previsão aponta mínima de 13°C e máxima de 17°C; na quinta (9), os termômetros devem variar entre 14°C e 18°C; e na sexta (10), entre 15°C e 20°C, com chuvas isoladas previstas em todos os dias.A combinação de temperaturas mais baixas e umidade elevada deve deixar os próximos dias nublados e com sensação térmica de frio, principalmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite.