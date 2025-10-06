Três mortes por afogamento são registradas no mesmo dia na Grande SP

Casos em outubro já superam número de todo o ano passado; crianças e jovens estão entre as vítimas

Foto: Reprodução / Tv Globo

Três pessoas morreram afogadas neste domingo (5) na Região Metropolitana de São Paulo, em meio a dias de calor intenso. Segundo levantamento da TV Globo, até o início de outubro foram registrados 14 casos de afogamento, com nove mortes e sete feridos.

O número representa um aumento em relação a 2024, quando, durante o ano inteiro, foram contabilizados nove casos, com quatro mortes e seis feridos. Em 2023, foram 12 casos, resultando em dez mortes e quatro feridos.Entre as vítimas deste mês está um menino de 11 anos, identificado como Anderson Guerreiro Oliveira, que se afogou na represa Billings, na Zona Sul da capital, enquanto brincava na água com a irmã de 16 anos e o irmão de oito. Segundo relatos, os pais estavam à beira da represa e as crianças não sabiam nadar.O pai conseguiu resgatar os dois irmãos mais velhos, mas Anderson desapareceu nas águas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e o helicóptero Águia da Polícia Militar participaram das buscas. O menino foi localizado cerca de 20 minutos depois e levado ao Hospital Geral de Pedreira, onde a morte foi confirmada.No mesmo domingo, outros dois homens, de 23 e 24 anos, morreram afogados em um lago em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Eles entraram na água e não conseguiram voltar à superfície, sendo resgatados pelos bombeiros já sem vida.Autoridades de saúde e segurança pública reforçam a necessidade de atenção redobrada durante atividades aquáticas, principalmente em dias de calor, e alertam para risco elevado quando crianças e jovens não sabem nadar.