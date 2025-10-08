Fogaça lamenta tragédia em restaurante e reforça não ser proprietário

Teto do restaurante Jamile, no centro de SP, desabou e deixou uma pessoa morta e cinco feridas nesta terça-feira (8)

Henrique Fogaça. Foto: Divulgação

, afirmou Fogaça.O chef também esclareceu que não possui participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante, como chegou a ser divulgado em alguns canais de comunicação. Segundo ele, sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento.O pronunciamento veio após o Colapso do teto do restaurante Jamile, que resultou em uma morte e cinco pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas foram atendidas no total — uma vítima morreu, cinco ficaram feridas e duas sofreram abalos psicológicos.O acidente ocorreu no início da tarde, e a Sala de Imprensa dos Bombeiros confirmou o óbito por volta das 15h. As equipes de resgate realizaram o atendimento no local e isolaram a área para o trabalho da perícia técnica.O restaurante, localizado em uma área tradicional da capital paulista, segue interditado. As causas do desabamento serão investigadas pelas autoridades competentes.