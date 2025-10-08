Morador de Cotia tem moto furtada na porta de casa

Crime aconteceu na Estrada das Mulatas e foi registrado no 1º DP de Cotia
|Moto foi furtada na noite de domingo (5). Foto: Redes Sociais
Uma motocicleta foi furtada na noite do último domingo (5) na Estrada das Mulatas, em Cotia.
A vítima, ajudante de pedreiro, contou à polícia que deixou o veículo estacionado em frente à sua residência e, ao acordar no dia seguinte, percebeu que a moto havia desaparecido.
Segundo o boletim de ocorrência, a motocicleta possuía rastreador, mas o sistema foi bloqueado logo após o furto, impossibilitando o acompanhamento da localização.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia, que investiga a autoria do crime e trabalha para tentar localizar o veículo furtado.