Quer expandir seu negócio? Cotia terá evento gratuito com dicas e acesso a crédito

Evento gratuito reunirá Desenvolve SP, Banco do Povo e Sebrae para orientar sobre linhas de financiamento e crescimento de negócios

Foto: Freepik





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, promove no dia 30 de outubro de 2025 a “Jornada de Crédito”, um evento voltado a empreendedores e empresários interessados em conhecer e acessar linhas de financiamento para expandir seus negócios. O encontro será realizado no auditório do Centro Profissionalizante Rio Branco (CEPRO), na Granja Viana, com entrada gratuita.

Para participar, é necessário fazer inscrição prévia por meio do link disponibilizado pela prefeitura.O evento contará com a presença de representantes do Desenvolve SP, Banco do Povo, Sebrae e da Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia. Durante a programação, os participantes poderão tirar dúvidas, trocar experiências e conhecer as diferentes modalidades de crédito disponíveis, desde microfinanciamentos até opções voltadas a médias e grandes empresas.De acordo com a organização, a Jornada de Crédito tem como objetivo incentivar o crescimento sustentável dos negócios locais e aproximar os empreendedores das instituições que oferecem suporte técnico e financeiro. O Desenvolve SP apresentará suas linhas voltadas a médias e grandes empresas, enquanto o Banco do Povo divulgará opções de crédito com juros abaixo do mercado, destinadas a micro e pequenos empreendedores. O Sebrae levará sua expertise para oferecer orientações sobre gestão e desenvolvimento empresarial., destacou Michel da Silva Alves, secretário de Trabalho e Renda.