Polícia Civil estoura fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em Cotia

Produção de bebidas com rótulos e lacres falsificados será investigada quanto à presença de metanol

A Polícia Civil de Cotia desmantelou uma fábrica ilegal de bebidas alcoólicas que produzia e envasava bebidas com rótulos e lacres semelhantes aos originais. A operação ocorreu nesta quarta-feira (8) e visa apurar se os produtos continham metanol, substância altamente tóxica.







De acordo com reportagem do programa Balanço Geral, o proprietário da fábrica clandestina foi detido e conduzido à delegacia para prestar depoimento. Ele poderá ser indiciado caso os resultados das análises químicas confirmem a presença de substâncias nocivas nos produtos.



A investigação segue para identificar a origem das matérias-primas, a quantidade produzida e se há outras pessoas envolvidas na comercialização das bebidas adulteradas.

Durante a ação, os policiais recolheram galões e garrafas para análise laboratorial. Segundo a polícia, o ambiente da fábrica apresentava condições precárias, sem entrada de luz natural ou janelas, o que aumentava os riscos à saúde.