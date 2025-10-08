Teto de restaurante desaba em São Paulo e deixa um morto e cinco feridos

Acidente ocorreu no Jamile, na Bela Vista; estabelecimento tem menu assinado pelo chef Henrique Fogaça

Imagem: Corpo de Bombeiros

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após o desabamento do teto do restaurante Jamile, localizado no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira (8). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 15h.





Veja abaixo a nota do chef Fogaça na íntegra:

Segundo a corporação, oito pessoas foram atendidas no total — uma vítima morreu, cinco ficaram feridas e duas apresentaram abalos psicológicos. As equipes de resgate permaneceram no local para garantir a segurança da estrutura e auxiliar no atendimento às vítimas.O Jamile é conhecido por ter o menu assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do programa MasterChef Brasil. Em nota, Fogaça lamentou profundamente o acidente e manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares., afirmou o chef, que está fora do país, mas disse acompanhar a situação de perto.A nota ainda esclarece que Henrique Fogaça não é sócio nem proprietário do restaurante, limitando-se apenas à criação do cardápio. Segundo o comunicado, ele apoia a apuração rigorosa das causas do acidente e está em contato constante com os responsáveis pelo estabelecimento.As autoridades competentes deverão investigar o que provocou o colapso da estrutura do restaurante. O local permanece interditado até a conclusão da perícia.