Teto de restaurante desaba em São Paulo e deixa um morto e cinco feridos

Acidente ocorreu no Jamile, na Bela Vista; estabelecimento tem menu assinado pelo chef Henrique Fogaça
|Imagem: Corpo de Bombeiros
Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após o desabamento do teto do restaurante Jamile, localizado no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira (8). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 15h.
Segundo a corporação, oito pessoas foram atendidas no total — uma vítima morreu, cinco ficaram feridas e duas apresentaram abalos psicológicos. As equipes de resgate permaneceram no local para garantir a segurança da estrutura e auxiliar no atendimento às vítimas.
O Jamile é conhecido por ter o menu assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do programa MasterChef Brasil. Em nota, Fogaça lamentou profundamente o acidente e manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares.
“Minha principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária”, afirmou o chef, que está fora do país, mas disse acompanhar a situação de perto.
A nota ainda esclarece que Henrique Fogaça não é sócio nem proprietário do restaurante, limitando-se apenas à criação do cardápio. Segundo o comunicado, ele apoia a apuração rigorosa das causas do acidente e está em contato constante com os responsáveis pelo estabelecimento.
As autoridades competentes deverão investigar o que provocou o colapso da estrutura do restaurante. O local permanece interditado até a conclusão da perícia.
Veja abaixo a nota do chef Fogaça na íntegra:
O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate.
Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.
Embora esteja fora do país, o chef mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.
É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento.