Casa de Acolhimento de Cotia realiza 425 atendimentos em menos de 1 mês, diz prefeitura

Inaugurada em 12 de setembro, unidade oferece pernoite, alimentação e apoio social a pessoas em situação de rua
|Foto: Juliano Barbosa
A Casa de Acolhimento e Abordagem ‘Pastor Lídio e Poeta Caju’, localizada na rua Catarina Etelvina, 214, na Vila São Francisco, em Cotia, realizou 425 atendimentos entre os dias 12 e 30 de setembro de 2025, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP) do município.
Inaugurada no dia 12 de setembro, a casa de passagem foi criada para oferecer acomodações para pernoite com capacidade para 20 pessoas, número que pode ser ampliado conforme a demanda. De acordo com a SDSP, a média de atendimentos diários é de 22 pessoas.
Os dados apontam que 80% dos atendimentos foram realizados para o público masculino e, no período, seis pets também pernoitaram na casa. “Este espaço é reflexo do respeito e cuidado que esta gestão tem com todos, especialmente com os mais vulneráveis”, destacou o prefeito Welington Formiga.
Nem todos os atendimentos envolvem pernoite. A unidade também recebe pessoas em situação de rua que passam apenas para alimentação, banho ou cuidados básicos. Muitas dessas pessoas não são da cidade e são conhecidas como “trecheiros”.
Além de alimentação e pernoite, a casa de passagem oferece atendimento psicológico, suporte de assistente social e encaminhamento para abrigos e programas de reabilitação, ampliando a rede de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social em Cotia.