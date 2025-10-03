Casa de Acolhimento de Cotia realiza 425 atendimentos em menos de 1 mês, diz prefeitura

Inaugurada em 12 de setembro, unidade oferece pernoite, alimentação e apoio social a pessoas em situação de rua

Foto: Juliano Barbosa

A Casa de Acolhimento e Abordagem ‘Pastor Lídio e Poeta Caju’, localizada na rua Catarina Etelvina, 214, na Vila São Francisco, em Cotia, realizou 425 atendimentos entre os dias 12 e 30 de setembro de 2025, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP) do município.

, a casa de passagem foi criada para oferecer acomodações para pernoite com capacidade para 20 pessoas, número que pode ser ampliado conforme a demanda. De acordo com a SDSP, a média de atendimentos diários é de 22 pessoas.Os dados apontam que 80% dos atendimentos foram realizados para o público masculino e, no período, seis pets também pernoitaram na casa. “, destacou o prefeito Welington Formiga.Nem todos os atendimentos envolvem pernoite. A unidade também recebe pessoas em situação de rua que passam apenas para alimentação, banho ou cuidados básicos. Muitas dessas pessoas não são da cidade e são conhecidas como “trecheiros”.Além de alimentação e pernoite, a casa de passagem oferece atendimento psicológico, suporte de assistente social e encaminhamento para abrigos e programas de reabilitação, ampliando a rede de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social em Cotia.