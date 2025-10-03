VÍDEO: Bombeira civil faz resgate inusitado de saruê em cima de caixa de correio em Cotia

Animal estava acuado e assustado; a ação da moradora garantiu que o saruê retornasse à área verde da região
|Imagem: Reprodução / Redes Sociais
Um episódio curioso chamou atenção nesta quinta-feira (2), na região do Rio das Pedras, em Cotia. A bombeira civil Paula Xavier, moradora do bairro, resgatou um saruê que estava acuado em cima da caixa de correio de sua casa. O animal, também conhecido como gambá-de-orelha-branca, foi devolvido ao habitat natural da região.
Segundo Paula, o saruê estava no local desde as 10h da manhã, assustado com o movimento da rua. “Ele tremia de medo de todo mundo que passava. Enquanto as pessoas tinham receio de que ele pulasse, na verdade era ele quem estava assustado, sem saber para onde ir”, contou ao Cotia e Cia.
O medo também atingiu familiares e amigos. “Até meus filhos e uma amiga ficaram com receio de entrar em casa”, disse.
Para evitar que alguém fizesse mal ao animal, Paula decidiu agir. No fim da tarde, utilizou uma tábua como apoio e conseguiu resgatá-lo com segurança, guiando o bicho até o muro, de onde ele pôde voltar para a área verde próxima. A cena foi registrada em vídeo. Veja abaixo:
A bombeira destacou ainda a importância de conscientizar sobre a espécie. “Muita gente não sabe, mas o saruê é inofensivo. Ele não ataca, não faz mal. Só fica assustado com a presença humana. E, no fim, quem mais precisava de ajuda era o bichinho”, afirmou.
Dicas para encontrar um saruê em casa
Especialistas recomendam cuidados ao se deparar com saruês, principalmente nesta época do ano, quando eles são mais comuns nas áreas urbanas:
- Mantenha distância: Não tente tocar ou assustar o animal; ele pode se sentir ameaçado.
- Evite contato direto: Utilize luvas ou objetos para criar barreiras seguras, caso precise guiá-lo.
- Não ofereça alimentos: Dar comida pode criar dependência e dificultar o retorno ao habitat natural.
- Chame autoridades ou especialistas: Bombeiros civis, ONGs de resgate de fauna ou órgãos ambientais podem orientar ou realizar o resgate.
- Deixe o caminho livre: Se o animal estiver em local seguro, abra espaço para que ele possa retornar sozinho à natureza.