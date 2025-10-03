VÍDEO: Bombeira civil faz resgate inusitado de saruê em cima de caixa de correio em Cotia

Animal estava acuado e assustado; a ação da moradora garantiu que o saruê retornasse à área verde da região

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Um episódio curioso chamou atenção nesta quinta-feira (2), na região do Rio das Pedras, em Cotia. A bombeira civil Paula Xavier, moradora do bairro, resgatou um saruê que estava acuado em cima da caixa de correio de sua casa. O animal, também conhecido como gambá-de-orelha-branca, foi devolvido ao habitat natural da região.



A bombeira destacou ainda a importância de conscientizar sobre a espécie. “Muita gente não sabe, mas o saruê é inofensivo. Ele não ataca, não faz mal. Só fica assustado com a presença humana. E, no fim, quem mais precisava de ajuda era o bichinho”, afirmou.



Dicas para encontrar um saruê em casa



Especialistas recomendam cuidados ao se deparar com saruês, principalmente nesta época do ano, quando eles são mais comuns nas áreas urbanas:



Mantenha distância: Não tente tocar ou assustar o animal; ele pode se sentir ameaçado.

Evite contato direto: Utilize luvas ou objetos para criar barreiras seguras, caso precise guiá-lo.

Não ofereça alimentos: Dar comida pode criar dependência e dificultar o retorno ao habitat natural.

Chame autoridades ou especialistas: Bombeiros civis, ONGs de resgate de fauna ou órgãos ambientais podem orientar ou realizar o resgate.

Segundo Paula, o saruê estava no local desde as 10h da manhã, assustado com o movimento da rua. Para evitar que alguém fizesse mal ao animal, Paula decidiu agir. No fim da tarde, utilizou uma tábua como apoio e conseguiu resgatá-lo com segurança, guiando o bicho até o muro, de onde ele pôde voltar para a área verde próxima.