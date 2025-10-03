Dupla Sena: Lotérica Bacarat premia mais um sortudo em Cotia





A sorte voltou a sorrir para Cotia! No concurso 2867 da Dupla Sena, realizado na noite desta quarta-feira (01), o prêmio principal acabou acumulando, mas um apostador da Lotérica Bacarat levou pra casa R$ 8.714,51 ao acertar 5 números.

Os números sorteados foram:

📌 1º sorteio: 13 – 16 – 26 – 28 – 39 – 42

📌 2º sorteio: 8 – 11 – 20 – 30 – 32 – 33

Mais uma vez, a Bacarat confirma sua fama de ser ponto de encontro da sorte em Cotia. Com atendimento ágil, organização impecável de bolões e sempre com novidades no mundo das apostas, a lotérica já coleciona histórias de vencedores.

📍 Onde encontrar: Av. Professor José Barreto, 1635 – Jardim Dinorah, dentro do Assaí Atacadista – Cotia/SP

🕘 Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 20h | Sábado, das 8h às 19h

