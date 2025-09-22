Temporal provoca alagamento em avenida de Cotia e complica o trânsito

Motoristas enfrentaram dificuldades após a via ficar alagada durante temporal desta tarde

Trecho da Av. Mathias de Camargo, na região central. Imagem: Thierry Pedroso

A forte chuva que atinge Cotia na tarde desta segunda-feira (22) provocou alagamentos na Av. Antônio Mathias de Camargo, na região do Jardim Leonor, e causou transtornos para motoristas e pedestres.

Em alguns trechos, a água tomou conta da via, dificultando a passagem de veículos e obrigando condutores a procurar rotas alternativas.De acordo com moradores do Jardim Leonor, o volume de água subiu rapidamente, atingindo calçadas e dificultando a travessia de pedestres.Segundo o ClimaTempo, Cotia registrou acumulado de aproximadamente 22 mm de chuva apenas nesta segunda-feira, com alta probabilidade de precipitação ao longo da tarde e da noite.A previsão já apontava para chuvas intensas acompanhadas de trovoadas, além de variação de temperatura entre 17 °C e 26 °C.Na Grande São Paulo, o clima também foi instável, com pancadas fortes em diferentes pontos, risco de rajadas de vento e registro de alagamentos em áreas baixas.O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) havia emitido alerta para a possibilidade de transtornos durante a tarde.