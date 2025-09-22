Perseguição na Raposo Tavares termina com bandido morto e duas pessoas atropeladas

Criminoso perdeu o controle da moto durante fuga; casal que aguardava ônibus ficou ferido e foi socorrido

Imagem: SBT News

Uma perseguição policial na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 16, terminou com a morte de um suspeito de roubo e deixou um casal ferido. A ocorrência foi registrada no sábado (20).

Segundo a Polícia Militar, dois homens haviam acabado de roubar uma motocicleta quando foram perseguidos por equipes da ROCAM. Durante a fuga, o piloto perdeu o controle do veículo, atropelou as duas pessoas que aguardavam ônibus e colidiu contra um poste. O suspeito que morreu no local não portava documentos.O casal sofreu lesões graves e foi socorrido ao Hospital das Clínicas.O comparsa do piloto morto tentou fugir, mas foi detido com apoio da Polícia Rodoviária. A PM informou que ele apresentava sinais de embriaguez e que o teste do bafômetro acusou 0,69 mg/L. Com ele foram apreendidas a motocicleta e alianças roubadas.O caso foi registrado no 75º Distrito Policial, que também requisitou perícia no local do acidente.