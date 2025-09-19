“Princesinha do Crime”: quem é a mulher resgatada por criminosos em presídio da região

Rafaela Sampaio, de 27 anos, cumpria pena de 12 anos por liderar quadrilha de roubos de carros de luxo e fugiu do CPP Butantã com ajuda de comparsas

Rafaela Sampaio, a 'Princesinha do Crime'. Foto: Reprodução / Redes Sociais

foi resgatada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Feminino do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (18). A ação foi realizada por um casal armado, que rendeu vigilantes e conseguiu retirar a presa da unidade. A detenta Rafaela Sampaio Camorim, 27 anos, conhecida como “Princesinha do Crime”,na tarde desta quinta-feira (18). A ação foi realizada por um casal armado, que rendeu vigilantes e conseguiu retirar a presa da unidade.





Após deixar a unidade, os suspeitos seguiram em direção à Rodovia Raposo Tavares. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, e helicópteros auxiliam nas buscas pela região.



Quem é a “Princesinha do Crime”



Moradora de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Rafaela se apresentava nas redes sociais como pedagoga, formada em 2020 pela Faculdade São Bernardo. Em seu perfil no LinkedIn, dizia ter experiência como recepcionista e oferecia “amplo suporte administrativo”.



Fora do ambiente virtual, no entanto, ela era apontada como líder de uma quadrilha especializada em roubos de carros de luxo. Rafaela foi presa em janeiro de 2022, quando a polícia apreendeu cinco veículos roubados em sua posse. Condenada a 12 anos de prisão, cumpria pena no CPP Butantã até a fuga desta quinta-feira.



As autoridades ainda não divulgaram o paradeiro da fugitiva nem dos suspeitos envolvidos na ação. O caso segue sob investigação.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os criminosos aproveitaram o momento em que um caminhão fazia a entrega de suprimentos ao presídio. Eles renderam uma pessoa na guarita e invadiram a penitenciária para resgatar Rafaela. Ninguém ficou ferido.Relatos apontam que o grupo utilizou uma Hilux preta na fuga, mas a SAP informou que apenas as investigações poderão confirmar os detalhes da ação.