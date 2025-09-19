Fuga de ladrões termina em prisão após intervenção de pedestres em Barueri

Dois suspeitos foram contidos por populares após roubarem carro e pertences de comerciante

Foto: PMSP

Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (16), após roubarem o carro e os pertences de um comerciante no Jardim Belval, em Barueri.



Ambos receberam atendimento médico no hospital da cidade, onde também tiveram a voz de prisão cumprida. A vítima reconheceu os dois como autores do roubo.



O caso foi registrado na delegacia de Barueri, onde a prisão em flagrante foi ratificada. O veículo roubado foi recuperado e devolvido ao proprietário.

De acordo com relatos, os suspeitos estavam armados e fugiram pela contramão de direção. Eles abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé, mas foram detidos com a ajuda de pedestres, que impediram a fuga. Durante a tentativa de escapar, os criminosos sofreram agressões de populares antes da chegada da polícia.