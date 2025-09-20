Morador de Cotia, idoso com câncer de próstata enfrenta espera por exame do SUS há 7 meses

Francisco Lima, 73 anos, aguarda desde fevereiro de 2025 por ressonância magnética essencial para iniciar tratamento; unidade de saúde se manifestou

Espera por exame ocorre no Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Foto: Google Street Views





Por Daniel Harzer









OUTRO LADO



Procurado pela reportagem do Cotia e Cia, o Hospital Geral de Itapecerica da Serra disse que lamenta o ocorrido e informou que o paciente não realizou o exame no mês de fevereiro deste ano devido a uma condição clínica. O hospital afirmou que entrará em contato com a família para orientação e agendamento do procedimento.









Em dezembro de 2024, Francisco de Sousa Lima, de 73 anos e morador de Cotia, foi diagnosticado com Neoplasia Maligna de Próstata – câncer de próstata. Para dar início ao tratamento, o Hospital Geral de Itapecerica da Serra marcou um exame de ressonância magnética para fevereiro de 2025.No entanto, na data do exame, Francisco estava com infecção urinária, o que impossibilitou a realização do procedimento. Desde então, ele permanece na espera pelo exame, essencial para dar continuidade ao tratamento.Segundo Patrícia Cruz Lima, filha de Francisco, toda vez que questiona o hospital, a única resposta que recebe é:A família relata momentos de angústia e preocupação, pois cada dia de espera agrava ainda mais a condição de Francisco, que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento., lamenta Patrícia.