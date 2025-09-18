Presa foge de unidade prisional da região com auxílio de criminosos armados

Polícia realiza buscas na Rodovia Raposo Tavares; fuga ocorreu nesta quinta-feira (18)

CPP do Butantã. Foto: TV Globo

Uma presa condenada por furto foi resgatada e fugiu do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira (18/9). Segundo informações apuradas, um casal armado teria invadido a penitenciária, rendido vigilantes e auxiliado na fuga da detenta.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), um caminhão chegava à unidade para entrega de suprimentos quando os criminosos aproveitaram a brecha. Eles renderam uma pessoa que estava na guarita, entraram na penitenciária e resgataram a mulher. Ninguém ficou ferido durante a ação.Embora relatos apontem que os suspeitos teriam usado uma Hilux preta para realizar o resgate, a SAP informou que apenas os investigadores poderão confirmar a participação do casal.Após deixar o CPP, a presa fugiu junto com os suspeitos, que seguiram sentido à Rodovia Raposo Tavares. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada, e helicópteros auxiliam nas buscas pela região.As autoridades ainda não divulgaram a identidade da detenta nem detalhes sobre o paradeiro do casal, que permanece sendo procurado. O caso segue sob investigação, e a SAP reforça que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para localizar os envolvidos e a detenta.