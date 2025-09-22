Moradores de Cotia terão mais horas de redução na pressão da água a partir desta segunda (22)

Medida da Sabesp. que vale para toda a Grande SP, busca preservar reservatórios diante da estiagem

Foto: Sabesp

A Sabesp inicia nesta segunda-feira (22) uma ampliação no tempo de redução da pressão da água em Cotia e em todas as cidades da Grande São Paulo.

A medida,agora passa a valer das 19h às 5h, totalizando dez horas diárias de operação.Segundo a companhia, a decisão segue recomendação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), em razão da falta de chuvas e do baixo nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. Além da mudança no período noturno, também haverá gerenciamento de pressão durante o dia em níveis que garantam o fornecimento.A Sabesp explica que a estratégia é preventiva e temporária, adotada para reduzir perdas de água provocadas por vazamentos subterrâneos ainda não identificados na rede de distribuição., destacou o diretor-presidente da Arsesp, Thiago Mesquita Nunes.A companhia já havia utilizado a mesma prática durante a crise hídrica entre 2014 e 2016. A intenção é preservar os reservatórios e assegurar o abastecimento em meio ao cenário de estiagem.