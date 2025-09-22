Motociclista morre após acidente com linha de pipa na Castello Branco

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (21) após um acidente no km 13 da rodovia Castello Branco, em São Paulo.





Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima trafegava pela faixa 1 e, ao mudar para a faixa 2 de rolamento, acabou atingida por linhas de pipa cortantes que estavam no local.



Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da moto — uma XTZ150 — e caiu sobre o solo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos.



A ocorrência foi registrada pela PMRv e, por volta de 00h06, a funerária esteve no local para realizar a remoção do corpo. A motocicleta foi liberada.