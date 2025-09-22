Estado aciona gabinete de crise diante de temporais; veja a previsão do tempo para Cotia

Frente fria provoca alerta para temporais, ventos fortes e risco de granizo

Foto: Cotia e Cia

A partir desta segunda-feira (22/9), o Governo do Estado de São Paulo mobiliza oficialmente o Gabinete de Crise da Operação SP Sempre Alerta Chuvas para responder a possíveis ocorrências graves provocadas pela chuva, como queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica ou bloqueios em rodovias.





Entre os órgãos envolvidos estão Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, DER, Sabesp, concessionárias de energia e polícia rodoviária.



O alerta é motivado pelo avanço de uma frente fria sobre o estado, com previsão de chuvas fortes, tempestades severas, ventos intensos, raios e possibilidade de granizo em várias regiões, incluindo a Grande São Paulo, litoral e cidades do interior, como Campinas e Sorocaba.





O gabinete de crise funcionará presencialmente das 8h às 18h para monitoramento e resposta rápida, garantindo que as concessionárias e órgãos públicos possam agir prontamente em caso de queda de árvores, bloqueio de rodovias ou falta de energia elétrica.



A Defesa Civil recomenda que a população evite exposição durante tempestades, proteja aparelhos elétricos e mantenha atenção às atualizações da previsão do tempo, especialmente em áreas de risco.



