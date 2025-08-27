Redução da pressão da água já afeta moradores de Cotia; VÍDEO

Sabesp atribui medida à estiagem e ao baixo nível dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo

Moradores de Cotia e de cidades da região metropolitana de São Paulo já sentem os impactos da redução da pressão da água, iniciada na noite desta quarta-feira (27).

De acordo com a Sabesp, a medida é necessária devido à estiagem e ao baixo nível de armazenamento dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo.

O jornalista Neto Rossi, do portal Cotia e Cia, registrou em vídeo a situação em sua residência: por volta das 22h, uma das torneiras não apresentava apenas falta de pressão, mas ausência total de água.

A Sabesp e o governo estadual afirmam que a medida é preventiva e temporária, mas não informaram por quanto tempo será mantida. O nível dos reservatórios caiu para 38%, o menor desde 2015, em meio a um agosto com chuvas abaixo da média histórica. A companhia ressalta que imóveis com caixa d’água devem sentir menos os efeitos e recomenda que a população adote medidas de economia de água.