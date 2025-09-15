“Cotia não precisa de pedágio, precisa de metrô e mobilidade”, diz prefeito Welington Formiga

Ao Cotia e Cia, prefeito afirmou que, se houver pedágio, moradores e trabalhadores devem ser isentos
|Prefeito comentou sobre o pedágio após inauguração da casa de acolhimento para pessoas em situação de rua. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia
O prefeito de Cotia, Welington Formiga, comentou sobre a possibilidade de instalação de pedágio no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, local que tem gerado dúvidas entre motoristas que utilizam a via. Nos últimos dias, uma placa no pórtico instalado no trecho traz a inscrição “pórtico de monitoramento”, indicando que não haveria cobrança no local.
|Placa em pórtico do km 37 indica que não haverá cobrança no local. Foto: Alex da Força
Segundo apuração do Cotia e Cia, os equipamentos de monitoramento têm apenas a função de contabilizar o fluxo de veículos, diferentemente do sistema de cobrança automática conhecido como free flow. Inicialmente, havia expectativa de que o km 37 funcionaria como ponto de pedágio. Questionamentos foram enviados ao governo estadual, à Artesp e à concessionária Sorocabana, responsável pela rodovia, mas não houve retorno.
Formiga afirmou que, caso o pedágio seja implantado entre 2030 e 2031, moradores e trabalhadores de Cotia devem ser isentos. “Obviamente nós estamos brigando para que, se tiver pedágio, possa isentar a população e quem trabalha aqui. Cotia não precisa de pedágio, Cotia precisa de metrô, aeromóvel. Precisa de transporte de massa, mobilidade”, declarou o prefeito.
Ele reforçou que a prioridade da cidade deve ser a melhoria do transporte público e da mobilidade urbana, em vez da cobrança de pedágio que impactaria a rotina de quem vive e trabalha na região.
Veja o vídeo abaixo:
