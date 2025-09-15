PM recupera moto furtada e prende criminoso com documentos falsos em Vargem Grande

Na abordagem, policiais constataram que placa e QR Code eram falsos e que o chassi não correspondia ao veículo

Foto: PMSP

Na tarde de sábado (13), policiais do 33° BPM/M recuperaram uma motocicleta Honda/PCX, cinza, furtada em São Paulo, e prenderam um homem por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e falsificação de documento público em Vargem Grande Paulista.

A ação começou após o sistema de monitoramento indicar que a motocicleta circulava pela área central do município com placa suspeita de clonagem. Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo na Rua Tamoios e realizaram a abordagem.O condutor, que possui diversos antecedentes criminais, apresentou documentação falsificada. Na fiscalização, a equipe constatou que a placa era falsa, o QR Code estava inválido e o chassi não correspondia à identificação apresentada. A consulta aos dados revelou que se tratava de uma moto furtada em agosto deste ano, na capital paulista.Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Cotia. A motocicleta foi apreendida para perícia, e o suspeito permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.