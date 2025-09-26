Caminhoneiro cochila ao volante e derruba 15 toneladas de cerveja em Itapecerica da Serra

Acidente ocorreu na manhã desta sexta na alça de acesso do Rodoanel à Rodovia Régis Bittencourt

Foto: Artesp

Um acidente chamou a atenção de motoristas na manhã desta sexta-feira (26) em Itapecerica da Serra.

Um caminhão carregado com cerveja perdeu o controle e derramou cerca de 15 toneladas de engradados na alça de acesso do Rodoanel à Rodovia Régis Bittencourt.Segundo relato do condutor, ele trafegava pela faixa 2 da alça de saída quando teria cochilado ao volante. Com isso, perdeu o controle da direção em um ponto de curva, o que fez a carga correr e se espalhar pelas faixas 1 e 2 de rolamento.Apesar do susto, ninguém ficou ferido.A alça de acesso precisou ser interditada temporariamente para limpeza da pista e remoção dos engradados, o que causou lentidão no tráfego da região.