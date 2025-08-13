Ladrão é desarmado e morto durante tentativa de assalto em SP; veja vídeo

Durante a ação, a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou; moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida

Imagem: Redes Sociais

Um criminoso de 35 anos morreu após tentar roubar um motorista na tarde de terça-feira (12), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, zona sul de São Paulo. O motorista, de 27 anos, estava em seu carro quando foi abordado pelo bandido armado em uma motocicleta.





Veja o vídeo abaixo:

Ladrão é desarmado e morto durante tentativa de assalto em São Paulo pic.twitter.com/xmsLmyHX7W — Cotia e Cia (@CotiaeCia) August 13, 2025





Durante a ação, a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou. Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu.Os pertences do autor foram reconhecidos pelas vítimas. A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP (Dr. Ignácio Francisco).