Idoso leva tiro no rosto durante assalto em Osasco; vítima passeava com o cachorro

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista aborda a vítima; idoso foi socorrido pelo helicóptero Águia, da PM
|Imagem: TV Globo
Um idoso, de 65 anos, foi baleado no rosto durante um assalto na manhã desta quarta-feira (13), em Osasco. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista aborda a vítima enquanto ela caminhava com seu cachorro.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Rua das Laranjeiras, na altura do número 300. O criminoso anunciou o assalto e, em seguida, atirou. O suspeito fugiu em uma moto vermelha que, segundo a PM, seria de placa clonada.
Ainda segundo a PM, a vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia e levada ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. O cachorro fugiu após o disparo, mas foi encontrado mais tarde.
O caso foi registrado pela 3ª Companhia do 14º Batalhão no 1º Distrito Policial de Osasco.