Idoso leva tiro no rosto durante assalto em Osasco; vítima passeava com o cachorro



De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Rua das Laranjeiras, na altura do número 300. O criminoso anunciou o assalto e, em seguida, atirou. O suspeito fugiu em uma moto vermelha que, segundo a PM, seria de placa clonada.



Ainda segundo a PM, a vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia e levada ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. O cachorro fugiu após o disparo, mas foi encontrado mais tarde.



O caso foi registrado pela 3ª Companhia do 14º Batalhão no 1º Distrito Policial de Osasco.