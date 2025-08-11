VÍDEO: Capivaras são vistas andando em frente a residenciais em Cotia





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que é comum e frequente a presença destes animais pela cidade, especialmente em regiões de mata, córregos e rios. A orientação da pasta é para que os moradores não tentem se aproximar, interagir, alimentar e, em hipótese alguma, ferir estes animais.





"O natural é que eles se afastem e voltem para a região de mata. Em caso de emergência a Guarda Ambiental e a Polícia Ambiental devem ser acionadas, especialmente se algum animal silvestre invadir alguma residência, situação que não é comum acontecer", concluiu a nota.





Essa não foi a primeira vez em que Anderson flagrou os animais na mesma região. Em 2021, ele também conseguiu fazer o registro de capivaras andando pelas ruas do bairroApesar do aspecto dócil, especialistas alertam que as capivaras são animais silvestres e não devem ser alimentadas ou tocadas. Elas podem transmitir doenças como a febre maculosa, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida pelo carrapato-estrela, que muitas vezes vive em sua pelagem. Por isso, o contato direto deve ser evitado.Em áreas urbanas, a presença desses animais geralmente está ligada à proximidade de corpos d’água e à busca por alimento. Caso sejam avistadas nas ruas, o ideal é manter distância e não tentar capturá-las.