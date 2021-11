Morador flagra capivara parada na frente de condomínio em Cotia

“Isso é reflexo dos desmatamentos sem controle que ocorrem na cidade e que afetam muito o habitat natural dos animais”, disse Anderson dos Santos



Capivara parada em frente o condomínio Greenland, em Cotia. Foto: Anderson dos Santos









Anderson dos Santos Fernandes flagrou uma cena pouco comum na noite deste domingo (21). Ao retornar para a sua casa, no condomínio Greenland, no bairro do Portão, em Cotia, viu uma capivara parada bem em frente a entrada do residencial.





“Ontem, por volta das 23h30, quando estava dirigindo na Estrada Manoel Lages do Chão, na altura do N°750 - Bairro do Portão, me deparei com essa cena até então incomum na área urbana de Cotia. Mas isso é reflexo dos desmatamentos sem controle que ocorrem na cidade e que afetam muito o habitat natural dos animais”, disse ao Cotia e Cia.





Anderson também falou que o animal “ficou tranquilo no meio da rua”, mesmo com outros veículos passando.





“Uns quatro carros pararam, aí depois, lentamente, ela começou a ir na calçada sentido a antiga escola do Corinthians. Provavelmente, ela deve ter entrado naquela mata que tem ali que margeia o córrego”, disse.