Metrô em Cotia: licitação da Linha 22-Marrom é adiada

Licitação trata da contratação de empresa ou consórcio responsável por sondagens, investigações geotécnicas e mapeamento da linha; veja nova data

Imagem: Divulgação (com arte do Cotia e Cia)

O Metrô de São Paulo comunicou, nesta segunda-feira (11), o adiamento da licitação da Linha 22-Marrom, que deve ligar Cotia até a Capital Paulista.

Segundo reportagem do site Diário dos Trilhos, o recebimento das propostas estava previsto para esta terça-feira (12), mas agora foi remarcado para o dia 11 de setembro, mantendo as condições e regras atuais presentes no edital.A licitação trata da contratação de empresa ou consórcio responsável por sondagens, investigações geotécnicas, mapeamento e cadastro das redes públicas remanescentes para o anteprojeto da linha.De acordo com a reportagem, o contrato determina que a empresa selecionada deve verificar, por exemplo, redes de esgoto, energia, água e outros itens ou objetos que estejam no subsolo e possam ser afetadas ou estar no caminho da futura obra. Além disso, essas informações colaboram para definir o locais das estações, canteiros de obras e traçado final da linha.