Bebê de 10 meses é resgatado por GCMs após ser deixado sozinho dentro de carro

Caso, que ocorreu em Cotia, foi registrado como abandono de incapaz

Foto: GCM de Cotia

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia resgataram, na última semana, um bebê, de apenas dez meses, que estava sozinho dentro de um veículo na rua Brasília, no bairro Santa Rita de Cássia.

Ao passarem pelo local, os GCMs ouviram um choro e, ao se atentarem ao som, perceberam que vinha do carro estacionado. O bebê estava deitado no banco.Diante do desespero da criança, os guardas quebraram a calha de proteção de chuva do vidro traseiro, que estava parcialmente aberto, e começaram a acalmar a criança que chorava sem parar.Segundo a GCM, foi iniciada uma busca para localizar os responsáveis pela criança e, depois de um tempo, um homem se apresentou no local como pai do bebê. Ele afirmou que havia deixado a criança no carro “enquanto arrumava uma casa que havia acabado de alugar no local”.Os guardas conduziram o caso como de praxe, a criança foi levada para atendimento médico e liberada após avaliação.O Conselho Tutelar foi acionado.Depois de ser ouvido pelas autoridades policiais na Delegacia de Cotia, onde o caso foi registrado como abandono de incapaz, todos foram liberados.