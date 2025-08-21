Vazamento: após reportagem do Cotia & Cia, Bom Prato passará por manutenção

Vazamento de água no imóvel afetava projeto social com crianças autistas; devido aos reparos, restaurante suspendeu jantar neste fim de semana

Imagens compartilhadas com o Cotia & Cia

após reportagem publicada nesta semana pelo Cotia & Cia. Um vazamento que afetava atividades de um projeto social motivou a decisão do restaurante Bom Prato, no centro de Cotia, de realizar manutenção no espaço. A situação veio à tona



O problema prejudicava diretamente o projeto Luta Pelo Autismo, que atende crianças na sede social do Esporte Clube Cotiano, localizada abaixo do restaurante.



Cleber de Souza Pereira, responsável pelo espaço, relatou ao Cotia & Cia que já havia tentado contato diversas vezes com a equipe do Bom Prato, mas sem solução. Segundo ele, os prejuízos foram incalculáveis: materiais pedagógicos, documentos e até a mesa de atendimento foram danificados pela água.



“Os nossos prejuízos foram diversos: materiais pedagógicos, documentos que molharam e precisaram ser refeitos, a mesa de atendimento acabou se desfazendo… toda a reforma que fizemos foi perdida”, lamentou Cleber (veja o vídeo abaixo):











Em razão dos reparos, o Bom Prato não abrirá para o jantar na sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24). A administração informou que a programação voltará ao normal na segunda-feira (25).