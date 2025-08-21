‘Semana do Hip Hop’ entra no calendário oficial de Cotia

Projeto foi aprovado pela Câmara nesta semana; movimento será comemorado anualmente em agosto e contará com diversas atividades

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia aprovou a lei que institui a ‘Semana do Hip Hop’, a ser comemorada anualmente no mês de agosto, incluindo obrigatoriamente o dia 11 de agosto, data que marca o surgimento do movimento cultural em 1973. A medida faz parte do Calendário Oficial de Eventos do município.

Oficinas práticas e teóricas dos quatro elementos do Hip Hop, conduzidas por educadores qualificados;

Competições de DJs, batalhas de MCs e dança, além de slam de poesia;

Mostras culturais, exposições de grafite e shows de encerramento;

Rodas de conversa e debates sobre racismo, inclusão social e políticas públicas para a juventude;

Seminários e fóruns de discussão com especialistas, ativistas e artistas;

Apresentações de grupos e artistas locais e nacionais;

Ações educativas integrando o Hip Hop como tema transversal no currículo escolar;

Homenagens a personalidades locais e nacionais ligadas ao movimento.

Segundo o texto - produzido pelo Fórum de Hip Hop Cotia e apresentado pelo vereador Castor Andrade - as comemorações deverão envolver os cinco elementos do Hip Hop: Break, Grafite, DJ, MC e Conhecimento cultural, com foco na divulgação da cultura e no fortalecimento da compreensão sobre o papel da juventude afro-brasileira e da periferia, contribuindo para o rompimento de preconceitos e estereótipos.A organização das atividades ficará a cargo de uma comissão formada por representantes do Hip Hop em Cotia, em parceria com as Secretarias Municipais de Cultura e Lazer, Comunicação e Educação.A lei ainda autoriza parcerias com entidades privadas, empresas e organizações sociais, além de prever que as despesas com a execução da programação sejam custeadas pelo orçamento municipal vigente.A Semana do Hip Hop poderá adotar, a cada edição, temas específicos de relevância social e cultural, incluindo: combate à violência e feminicídio da juventude negra e periférica, igualdade racial, inclusão de gênero, geração de emprego e renda para jovens, e valorização da história e contribuição do Hip Hop na sociedade.