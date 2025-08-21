Justiça manda interditar viaduto em Jandira por ‘perigo iminente e de alta letalidade’

Liminar exige bloqueio imediato da passarela e do viaduto, com prazo de 30 dias para reparos e testes de segurança

Foto: Google Street Views

A Justiça determinou que o Viaduto José Manoel da Conceição, incluindo a passarela de pedestres, em Jandira, seja interditado “imediatamente” em razão de "perigo iminente e de alta letalidade" apontado por laudo técnico.

Levantamentos complementares da integridade do concreto e posição das armaduras

Avaliação da necessidade de juntas de dilatação e consoles de macaqueamento

Reparo da junta de dilatação central

Desobstrução da drenagem

Reforço da sinalização

Tratamento de fissuras e corrosão

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a estrutura apresenta fenda longitudinal na parte central, corrosão de elementos e graves falhas de acessibilidade na passarela e nas rampas.O promotor de Justiça Diego Goulart, autor da ação civil pública, destacou que a situação é urgente., afirmou.A decisão da juíza Juliana Moraes Corregiari Bei, da 2ª Vara de Jandira, estabelece prazo de 30 dias para que a Prefeitura realize uma série de intervenções. Entre as medidas estão:De acordo com Goulart, a liminar foi necessária diante de omissões repetidas da Prefeitura na conservação do viaduto., completou.A interdição já está em vigor e a Prefeitura de Jandira deve informar sobre os reparos e cronograma de liberação do viaduto.