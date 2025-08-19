Vazamento de água do Bom Prato prejudica projeto de crianças autistas em Cotia; vídeo

Secretaria de Desenvolvimento Social de SP se pronunciou sobre o problema; coordenador do espaço relata prejuízos e dificuldades para manter o projeto

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Os trabalhos de um projeto social desenvolvido com crianças autistas, em Cotia, vêm sendo prejudicados devido a um vazamento de água que acontece há pelo menos um ano no imóvel onde está instalado o Bom Prato, no centro da cidade.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SP



Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) disse que determinou à Associação Assistencial Comunitária Azarias, Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela gestão do Bom Prato Cotia, que disponibilize equipe “para realizar de forma célere a manutenção necessária na unidade”.



As atividades do projetoacontecem na sede social dolocalizado abaixo do restaurante popular do governo paulista., responsável pelo espaço, relatou aoque já foram feitos diversos contatos com a equipe do Bom Prato, mas até o momento, sem solução. Os prejuízos, segundo ele, são incalculáveis., lamenta.Devido ao problema, as atividades já tiveram de ser canceladas em alguns dias, por causa do mofo e bolor que acabam ficando., desabafa Cléber.Veja as imagens abaixo: