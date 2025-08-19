Vazamento de água do Bom Prato prejudica projeto de crianças autistas em Cotia; vídeo

Secretaria de Desenvolvimento Social de SP se pronunciou sobre o problema; coordenador do espaço relata prejuízos e dificuldades para manter o projeto
|Imagens enviadas ao Cotia e Cia
Os trabalhos de um projeto social desenvolvido com crianças autistas, em Cotia, vêm sendo prejudicados devido a um vazamento de água que acontece há pelo menos um ano no imóvel onde está instalado o Bom Prato, no centro da cidade.
As atividades do projeto Luta Pelo Autismo acontecem na sede social do Esporte Clube Cotiano, localizado abaixo do restaurante popular do governo paulista.
Cleber de Souza Pereira, responsável pelo espaço, relatou ao Cotia e Cia que já foram feitos diversos contatos com a equipe do Bom Prato, mas até o momento, sem solução. Os prejuízos, segundo ele, são incalculáveis.
“Os nossos prejuízos foram diversos: materiais pedagógicos, documentos que acabaram molhando - onde foi preciso refazer -, a mesa de atendimento hoje acabou se desfazendo, porque molhou, enfim, toda reforma que fizemos acabou se perdendo”, lamenta.
Devido ao problema, as atividades já tiveram de ser canceladas em alguns dias, por causa do mofo e bolor que acabam ficando. “Infelizmente, tivemos que cancelar alguns atendimentos das nossas crianças autistas, devido à estas circunstâncias. Estamos aqui pedindo socorro para que possamos resolver esta situação”, desabafa Cléber.
Veja as imagens abaixo:
O QUE DIZ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SP
Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) disse que determinou à Associação Assistencial Comunitária Azarias, Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela gestão do Bom Prato Cotia, que disponibilize equipe “para realizar de forma célere a manutenção necessária na unidade”.
Caso a medida não seja cumprida, a pasta informou que a OSC será formalmente notificada.