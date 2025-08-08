Paulinho Lenha deixa o cargo de secretário de Obras de Cotia; saiba quem deve assumir

Vídeo com o anúncio de sua saída foi publicado nesta sexta-feira (8) nas redes sociais; veja
|Paulinho Lenha, vice-prefeito de Cotia. Foto: Redes Sociais
Paulinho Lenha, vice-prefeito de Cotia, deixou o cargo de secretário de Obras e Infraestrutura do município.
O vídeo com o anúncio de sua saída foi publicado nesta sexta-feira (8) em suas redes sociais.
“Hoje encerro uma missão importante à frente da Secretaria de Obras para me dedicar a um novo projeto por Cotia”, cita Lenha na publicação, mas sem detalhar qual seria o novo projeto. Ele também não mencionou o motivo de sua saída.
“Foram meses de muito trabalho, dedicação e grandes conquistas ao lado de uma equipe comprometida e da população que sempre nos apoiou. Agradeço de coração a cada servidor, a cada morador que me acolheu, cobrou, incentivou. Esse carinho me fortalece para seguir em frente, agora em um novo projeto, mas com o mesmo propósito: trabalhar com amor pela nossa cidade”, disse Lenha.
Com a saída de Lenha da pasta, o nome cotado para assumir o posto é o de Iran Soares, atual administrador regional do Parque Miguel Mirizola.