Paulinho Lenha deixa o cargo de secretário de Obras de Cotia; saiba quem deve assumir

Vídeo com o anúncio de sua saída foi publicado nesta sexta-feira (8) nas redes sociais; veja

Paulinho Lenha, vice-prefeito de Cotia. Foto: Redes Sociais

Paulinho Lenha, vice-prefeito de Cotia, deixou o cargo de secretário de Obras e Infraestrutura do município.



“Foram meses de muito trabalho, dedicação e grandes conquistas ao lado de uma equipe comprometida e da população que sempre nos apoiou. Agradeço de coração a cada servidor, a cada morador que me acolheu, cobrou, incentivou. Esse carinho me fortalece para seguir em frente, agora em um novo projeto, mas com o mesmo propósito: trabalhar com amor pela nossa cidade”, disse Lenha.



Com a saída de Lenha da pasta, o nome cotado para assumir o posto é o de Iran Soares, atual administrador regional do Parque Miguel Mirizola.

O vídeo com o anúncio de sua saída foi publicado nesta sexta-feira (8) em suas redes sociais., cita Lenha na publicação, mas sem detalhar qual seria o novo projeto. Ele também não mencionou o motivo de sua saída.