Ponto de ônibus em frente ao Atacadão Cotia será desativado temporariamente

Comunicado foi enviado nesta segunda-feira (4) pela prefeitura; veja o motivo

Foto: Google Street View

A Prefeitura de Cotia informou nesta segunda-feira (4) que o ponto de ônibus em frente ao Atacadão Cotia - localizado no km 32 da marginal oeste da Rodovia Raposo Tavares - será desativado temporariamente.

De acordo com o comunicado enviado para a imprensa, o ponto estará desativado a partir das 22h desta segunda-feira (4) até a manhã de terça-feira (5), em função da execução de obras da concessionária Ecovias Raposo Castello.A administração municipal informou que, durante esse período, os ônibus da Viação Raposo Tavares realizarão o embarque e desembarque nos seguintes pontos: ao lado do Atacadão (Estrada da Roselândia), sentido Itapevi; e em frente à loja Village, sentido Caucaia do Alto.