Cotia deve ter novas mudanças no secretariado | Neto Rossi

Mudança também deve afetar composição da Câmara Municipal

Foto: Prefeitura de Cotia

Coluna Neto Rossi: A administração municipal de Cotia deve passar por nova mudança no secretariado. Conforme foi noticiado no início desta semana, a ex-jogadora de futebol da Seleção Brasileira Feminina, Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga, deixou o cargo de secretária adjunta de Esportes e da Juventude. E o cargo já está com um novo nome indicado: Lena Marques. : A administração municipal de Cotia deve passar por nova mudança no secretariado. Conforme foi noticiado no início desta semana, a ex-jogadora de futebol da Seleção Brasileira Feminina, Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga,E o cargo já está com um novo nome indicado: Lena Marques.

Lena foi candidata a vereadora em Cotia na última eleição, conquistando 679 votos, sendo a 3ª mulher mais votada na cidade. A Coluna entrou em contato com Lena, mas ainda não obteve retorno.E não é apenas o cargo de adjunto que passa por mudança. Ed Carlos deixou o cargo de secretário de Esportes e da Juventude. Quem deve assumir no lugar dele é o vereador Eduardo Nascimento (PSB), que deixará a Câmara Municipal. Se isso ocorrer, quem assume a cadeira no lugar de Eduardo no Legislativo é Rui Gomes, que ficou como 1º suplente no PSB.Ed Carlos publicou nos stories sobre a sua saída:Outra mudança que deve ocorrer é na Secretaria de Obras. Sim, Paulinho Lenha, que também é vice-prefeito, pode sair do cargo de secretário para que Iran Soares, atual administrador regional do Parque Miguel Mirizola, assuma em seu lugar.Vale destacar que, por enquanto, essas informações não foram confirmadas oficialmente.