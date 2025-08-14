Morre idoso que foi baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Osasco

Eduardo Vagliani, de 71 anos, foi atingido na cabeça durante tentativa de roubo de aliança; suspeito foi preso

Segundo a Polícia Militar, o criminoso abordou o idoso com o objetivo de roubar sua aliança e, em seguida, disparou contra ele, atingindo a região da cabeça. O autor do crime fugiu em uma motocicleta logo após o disparo.A vítima foi socorrida por uma equipe do helicóptero Águia da PM e levada ao Hospital das Clínicas, na capital, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.Minutos antes do crime, outro homem também havia sido assaltado na região por um suspeito que utilizava uma moto com as mesmas características.Ainda na noite de quarta-feira (13), a Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos no bairro Jardim Roberto, após uma denúncia anônima. De acordo com a SSP, ele é investigado por envolvimento em uma série de roubos de alianças em Osasco, incluindo o que resultou na morte de Eduardo.Durante a abordagem, os policiais encontraram na garagem da residência do suspeito uma motocicleta furtada, com a numeração do chassi adulterada. Ele foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.O homem segue à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil investiga se ele foi o autor do disparo ou se atuou como comparsa no crime.Ainda segundo a SSP, outros casos semelhantes vêm sendo registrados na cidade, incluindo o assalto a um policial militar e outro caso em que a vítima foi baleada, mas recebeu alta hospitalar. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos.