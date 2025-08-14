Movimento organiza carreata contra pedágios e desapropriações na Raposo Tavares

População da região se mobiliza contra pórticos de cobrança automática e denuncia risco de desapropriações e desmatamento; ato está marcado para o dia 30/08

Imagem do protesto realizado no dia 3 de agosto. Foto: Reprodução

Após o leilão de concessão da Rodovia Raposo Tavares pelo governo do estado de São Paulo, a instalação do primeiro pórtico de pedágio no modelo "free flow" — sistema automático de cobrança — no km 37 já começou a gerar reação popular.





Moradores de Cotia e região, organizados pelo movimento Nova Raposo Não!,A mobilização, no entanto, continua. O movimento está convocando uma carreata para o próximo dia 30 de agosto (sábado), com concentração às 9h30 na Praça Elis Regina, no bairro do Butantã, zona oeste da capital. O percurso seguirá pela Raposo Tavares até o Parque Rizzo, em Embu das Artes, passando pelas áreas diretamente impactadas pelo projeto da nova concessão.Segundo os organizadores, o protesto tem como objetivos principais barrar a instalação dos pedágios, denunciar as possíveis desapropriações e o desmatamento previstos, e cobrar do governo prioridade para o transporte público e mais diálogo com a população afetada., afirma o movimento em nota.A carreata é aberta ao público. Quem não estiver de carro pode comparecer à concentração no Butantã, onde, segundo os organizadores, haverá esquema de caronas solidárias.