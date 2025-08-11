Incêndio em estacionamento de condomínio destruiu 18 motos em Cotia, diz Corpo de Bombeiros

Quatro equipes foram mobilizadas para conter as chamas. Não houve vítimas

Imagem: Aconteceu em Cotia e Região

Um incêndio de grandes proporções destruiu dezoito motocicletas na madrugada de sábado (9), em Cotia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu no estacionamento de um condomínio residencial no Jardim Nova Vida. As causas ainda desconhecidas.De acordo com a corporação, o fogo teve início por volta das 3h30. Quatro equipes foram mobilizadas para conter as chamas. Não houve vítimas.Investigações estão em andamento para determinar o que provocou o incêndio.