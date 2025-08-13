Após repercussão, deputado pede que Metrô de SP retire nome da Ultrafarma de estação

Motivo é a operação policial realizada pelo Ministério Público que resultou na prisão de Sidney Oliveira, o proprietário da rede de farmácias

Foto: Reprodução

O deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL-SP) pediu, por meio de uma indicação na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) para o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a retirada do nome da empresa Ultrafarma da estação Saúde, na linha 1-Azul do Metrô.

A Ultrafarma passou a exibir seu nome da estação em 2022 após assinar contrato com a empresa DSM – Digital Sports Multimedia, que havia vencido o leilão de renomeação parcial realizado pelo Metrô de São Paulo., afirma Giannazi na justificativa do documento.A investigação que resultou na prisão de Sidney Oliveira apura suposto esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda e empresas privadas, representando um rombo nos cofres públicos.