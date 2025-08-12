Dono da rede Ultrafarma é preso na Grande SP em operação do MP

Operação apura um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda do Estado

Empresário Sidney Oliveira foi preso na manhã de hoje (12). Foto: Reprodução

O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que apura um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda do Estado. As informações são da TV Globo.

Ele foi encontrado em casa, uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo.A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) e tem como objetivo desarticular um grupo acusado de favorecer empresas do varejo em troca de propina.Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão temporária: o de um fiscal de tributos estadual, apontado como principal operador do esquema, e os de dois empresários beneficiados — entre eles, Sidney Oliveira.Além das prisões, os agentes dão cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas.De acordo com o MP, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresasEm contrapartida, ele recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe.Segundo o Ministério Público, a operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça.Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.