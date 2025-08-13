Trechos da Rodovia Raposo Tavares são interditados para obras; veja quais

Para a execução dos serviços, são necessárias interdições de faixas e acostamentos; interdições ocorrem até domingo (17)

Foto: Sorocabana

A concessionária Sorocabana, que administra trechos da Rodovia Raposo Tavares, anunciou uma série de obras de manutenção até o próximo domingo (17) - veja lista abaixo.

Para a execução dos serviços, são necessárias interdições de faixas e acostamentos, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.De acordo com a Sorocabana, serão realizados trabalhos iniciais de obras, trabalhos permanentes de recuperação de pavimento e manutenção.Rodovia Raposo Tavares (SP-270) – entre Vargem Grande Paulista e Sorocaba (Obras da ViaOeste): entre os kms 46 e 86 ambos os sentidos; entre Cotia e Araçoiaba da Serra: entre os kms 36 e 115 – ambos sentidos; em São Roque: interdição do acesso a Mailasqui Município de São Roque, localizado no km 054+300.