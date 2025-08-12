Quadrilha que rouba condomínios de luxo é alvo de operação em Cotia e em mais 5 cidades

Até o momento, 15 envolvidos foram presos

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (12) uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo. São cumpridos 51 mandados de busca e apreensão e outros 17 de prisão na capital paulista e em Diadema, Cotia, Jundiaí, Guarulhos e Osasco, na região metropolitana.

Até o momento, 15 suspeitos foram presos, sendo que, entre eles, dois já eram considerados foragidos da Justiça. Para a ação, foram empenhados 308 policiais civis.Conforme o delegado Ronald Quene, da 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), a investigação começou após um roubo em maio deste ano, quando criminosos invadiram um condomínio de alto padrão no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo.Com um planejamento sofisticado, os criminosos foram até o condomínio na noite anterior à invasão usando uniformes de empresa de telefonia para cortar os cabos de internet. Assim, os sistemas de monitoramento deixaram de funcionar.No dia do roubo, a quadrilha utilizou placas de veículos clonadas — com as mesmas informações dos carros dos moradores — para conseguir entrar. Os criminosos renderam as vítimas e roubaram dinheiro, joias, relógios e outros bens.O aprofundamento das investigações permitiu a identificação dos envolvidos. As informações foram embasadas em um inquérito e encaminhadas ao Poder Judiciário, que expediu os mandados.Ainda segundo o delegado Quene, a Operação Shalom — palavra usada como saudação e despedida por judeus, principais alvos da quadrilha — tem como objetivo prender os criminosos, apreender armas, documentos, aparelhos eletrônicos e veículos utilizados nas ações e identificar outros membros da quadrilha., disse.