Sem CNH e conta falsa: mototaxista que se envolveu em acidente com morte em Carapicuíba é solto

Motociclista não era habilitado e comprou o perfil para cadastro na 99 pelo Facebook por R$ 250; passageira morreu após ser atropelada por caminhão

Cruzamento onde ocorreu o acidente. Foto: Reprodução

O mototaxista que levava na garupa a auxiliar de limpeza Maria Cícera dos Santos, de 43 anos, que morreu após cair da moto e ser atropelada por um caminhão, foi solto após audiência de custódia nesta quarta-feira (30).

O caso aconteceu na avenida Victório Fornazaro, em Carapicuíba, na terça-feira (29). O motociclista não era habilitado e comprou o perfil para cadastro na 99 pelo Facebook por R$ 250.A Justiça de São Paulo determinou que ele cumpra medidas cautelares: comparecer a todos os atos processuais, não se ausentar da comarca por mais de sete dias sem autorização, não conduzir qualquer veículo enquanto não tiver habilitação e não mudar de endereço sem comunicação prévia.Em nota divulgada, a 99 lamentou a morte e informou que entrou em contato com os familiares da vítima para oferecer suporte e acolhimento. A empresa disse que bloqueou o perfil do motociclista responsável pela conta usada de maneira fraudulenta e alegou que tem tolerância zero para fraudes de qualquer natureza.Também em nota, a Prefeitura de Carapicuíba se solidarizou com os familiares da vítima e informou que vai reforçar as ações de fiscalização de trânsito, “que já vinham sendo intensificadas”.A 99 lamenta o acidente ocorrido, esclarece que está acompanhando de perto o caso e já entrou em contato com os familiares da vítima para oferecer suporte e acolhimento. A empresa bloqueou definitivamente o perfil do motociclista responsável pela conta que foi usada de maneira fraudulenta durante a corrida e está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. A 99 ressalta, ainda, que o perfil dos motoristas parceiros é exclusivo e intransferível, e que possui tolerância zero para fraudes de qualquer natureza.