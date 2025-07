VÍDEO: leões-marinhos brincam e dão show de simpatia e carisma no Animália Park

Flagrante foi registrado pela reportagem do Cotia e Cia, nesta terça-feira (29), durante uma visita no parque

Imagem: Neto Rossi / Cotia e Cia

O público do Animália Park, em Cotia, foi agraciado por um rápido espetáculo promovido por um grupo de leões-marinhos do parque. O flagrante foi registrado pela reportagem do Cotia e Cia, nesta terça-feira (29), durante uma visita no empreendimento.







Em meio aos mergulhos, giros e sons característicos, os animais chamaram a atenção de adultos e crianças que circulavam pelo espaço.



O comportamento social dos leões-marinhos é conhecido por sua inteligência e alto nível de interação. Segundo a equipe técnica do parque, as brincadeiras são essenciais para o bem-estar dos animais e demonstram que estão adaptados e saudáveis no ambiente.



Além dos leões-marinhos, o Animália Park oferece uma experiência completa de contato com a natureza, reunindo centenas de espécies e atrações para todas as idades.

Em uma espécie de brincadeira de pega-pega, os animais foram flagrados brincando entre si, em um show espontâneo de interação e carisma (veja o vídeo abaixo):