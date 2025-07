Em Cotia, número de inscrições no Enem tem aumento de 15,8% em um ano

Dados da edição 2025 foram divulgados pelo Inep nesta quarta-feira (30)

Foto: Agência Brasil

O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Cotia teve um aumento de 15,8% neste ano, na comparação com a edição de 2024.

Os dados da edição 2025 foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira (30).Foram 5.030 inscritos em 2024, enquanto neste ano houve 5.827 inscrições.Em todo o Brasil, o Enem 2025 teve 4.811.338 inscrições confirmadas.As provas do Enem serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção de três cidades (Belém, Ananindeua e Marituba), onde as provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro por conta 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).