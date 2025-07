Mulher morre atropelada por caminhão após cair de moto por app em Carapicuíba

Motociclista foi preso em flagrante após admitir que usava um perfil falso no aplicativo 99 Moto e não ter habilitação

Vítima foi identificada como Maria Cícera dos Santos. Foto: Reprodução

Uma passageira de moto por aplicativo morreu atropelada por um caminhão após acidente ontem em Carapicuíba. O motociclista, que não tinha CNH, foi preso.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima estava na garupa de uma moto quando houve uma colisão traseira. O impacto fez com que a mulher caísse na via, sendo atingida por um caminhão. Ela morreu no local.A vítima foi identificada como Maria Cícera dos Santos, de 43 anos. O caso aconteceu na avenida Victório Fornazaro, perto da divisa de Carapicuíba com Barueri.De acordo com a SSP, o motociclista usava uma conta falsa no aplicativo de transporte 99 Moto e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).